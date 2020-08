Dziennikarz relacjonował protesty w Mińsku, nagle się rozłączył. "Zaczynają strzelać, muszę biec"

- Niestety ruszyli OMON-owcy i zaczynają strzelać, zaczynają gonić ludzi. Muszę biec, to ja się chyba rozłączam, do widzenia - tak zakończył nagle swoją telefoniczną rozmowę z TVN24 dziennikarz "Krytyki Politycznej" Sławomir Sierakowski, relacjonujący we wtorek wieczorem protesty w Mińsku. Stacja połączyła się z nim ponownie po ok. 10 minutach. - To była brutalna pacyfikacja - relacjonował.

