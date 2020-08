Libański rząd podał się do dymisji po eksplozji w Bejrucie. Premier: Ludzie pragną prawdziwej zmiany

Rząd Libanu w całości podał się do dymisji. To skutek wtorkowej eksplozji w porcie w Bejrucie. Po tym, jak w powietrze wyleciały 3 tysiące ton niezabezpieczonych azotanów, mieszkańcy wyszli na ulice, by domagać się ustąpienia władz. Obwinili rządzących o wieloletnie zaniedbania, które doprowadziły do tragedii.

