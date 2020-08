Białorusini w Warszawie nie wybrali Łukaszenki. Swiatłana Cichanouska z miażdżącą przewagą

Demonstracje w wielu miastach na Białorusi zaczęły się w niedzielę wieczorem po ogłoszeniu wyników zamówionego przez państwową telewizję Mir badania exit poll. Według sondażu prezydent Aleksander Łukaszenka zdobył 79,7 procent głosów, a kandydatka opozycji Swiatłana Cichanouska 6,8 procent. Działacze opozycji uważają, że nieoficjalne wyniki wyborów zostały sfałszowane.

Białorusini w Warszawie nie wybrali Aleksandra Łukaszenki. Swiatłana Cichanouska z miażdżącą przewagą

Inne wyniki podaje ambasada Białorusi w Warszawie. Jak informuje TVN24, w nocy pracownik ambasady podał wynik wyborów w placówce. Okazało się, że Łukaszenka zdobył tylko 69 głosów, zaś Cichanouska - 368. W ambasadzie oficjalnie zagłosowało tylko ok. 400 osób. Duża część Białorusinów nie została wpuszczona na teren ambasady, mimo że ludzie stali w kolejce po kilka godzin, a przed placówką już od rana była ogromna kolejka, co najmniej na tysiąc osób, która w ciągu dnia jeszcze się wydłużyła.

Jak informowaliśmy w niedzielę rano, przed ambasadą Białorusi w Warszawie inicjatywa "Uczciwe wybory" ustawiła namiot z nieoficjalną urną wyborczą, do której Białorusini mogli wrzucać swoje głosy po to, by można było przeprowadzić alternatywne liczenie. Przez cały dzień wrzucono do niej 2379 głosów - tylko trzy oddano na Łukaszenkę. Pozostałe 2348 oddano na Cichanouską.

Cichanouska zwyciężyła również według organizacji Białoruski Dom, która przed ambasadą w Warszawie prowadziła własny exit poll. Opozycjonistka miała zdobyć 97 proc. głosów.

Białorusini na terenie Polski mogli oddać głosy w trzech miejscach: w ambasadzie Białorusi w Warszawie, konsulacie w Białej Podlaskiej oraz w konsulacie w Białymstoku. Przed tą ostatnią placówką od rana także były ogromne kolejki.