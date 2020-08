Wielka Brytania wycofuje 750 tys. testów na koronawirusa. Nie spełniają norm bezpieczeństwa

Zobacz wideo Afryka i Ameryka Południowa walczą z koronawirusem

Brytyjski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (MHRA) zwrócił się do firmy Randox o wycofanie z obrotu zestawów testów na koronawirusa, które trafiły m.in. do domów opieki oraz do osób prywatnych. Władze uspokajają, że jest to "środek zapobiegawczy", a realne ryzyko dla bezpieczeństwa jest niskie - informuje BBC.

REKLAMA

Wielka Brytania wycofuje 750 tys. testów na koronawirusa. Nie spełniają norm

Jak zauważa brytyjski nadawca, jednocześnie decyzja zapadła kilka tygodni po tym, jak sekretarz stanu ds. zdrowia i opieki społecznej Matt Hancock w połowie lipca powiedział, że zestawów testowych firmy Randox nie należy używać do odwołania z uwagi na fakt, że część z nich "nie spełnia wymaganych standardów".

Z kolei rzeczniczka brytyjskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej potwierdziła, że powodem jest niespełnianie norm bezpieczeństwa.

Mamy wysokie standardy bezpieczeństwa dla wszystkich testów na koronawirusa. Po wstrzymaniu testów Randox 15 lipca, Randox wycofał wszystkie zestawy testowe jako środek zapobiegawczy

- powiedziała, cytowana przez BBC.

Firma Randox twierdzi, że odpowiada za 17 proc. wszystkich testów przeprowadzanych w Wielkiej Brytanii. Do tej pory wysłano około 1,3 miliona jej testów. Na Wyspach codziennie przeprowadza się ok. 200 tys. testów na koronawirusa.

Do tej pory w Wielkiej Brytanii potwierdzono 310 tys. przypadków koronawirusa. Na Wyspach z powodu COVID-19 zmarło 46 566 osób.