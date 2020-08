Wybuch w Bejrucie. Prezydent Libanu: "Zaniedbanie albo obca ingerencja za pomocą rakiety lub bomby"

Na placu Męczenników w centrum miasta zebrało się około pięciu tysięcy osób. Część z nich rzucała kamieniami w budynek parlamentu. Policja użyła gazu, gdy protestujący usiłowali sforsować barierę prowadzącą do parlamentu.

REKLAMA

Uczestnicy protestu mówili o braku zaufania do rządu i problemie korupcji. Władze zapewniały, że pociągną winnych wybuchu do odpowiedzialności.

Zobacz wideo Bejrut. Tak wyglądają zniszczenia po wybuchu saletry w porcie

Wybuch w Bejrucie. Prezydent Libanu nie wykluczył, że mogło do niego doprowadzić uderzenie rakiety

Niemal trzy tysiące ton azotanów, które wyleciały w powietrze we wtorek, przez sześć lat trzymane były w porcie bez żadnych zabezpieczeń. Libańskie media twierdzą, że trafiły do portu przez przypadek, z uszkodzonego statku, który płynął do Mozambiku.

Prezydent Libanu Michel Aoun odrzucił możliwość przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa ws. eksplozji. Jego zdaniem byłaby to próba rozmycia prawdy. Prezydent Aoun nie wykluczył także, że do wybuchu składowanej w portowych magazynach saletry amonowej mogło doprowadzić uderzenie rakiety. "Istnieją dwa możliwe scenariusze tego, co się stało: albo zaniedbanie (media podają, że do wybuchu mogły doprowadzić nieprawidłowe składowanie oraz prace spawalnicze w porcie - red.), albo obca ingerencja za pomocą rakiety lub bomby" - mówił.

Libańskie władze poinformowały o zatrzymaniu 20 osób, które miały mieć związek z wybuchem azotanów. Wcześniej nałożono też areszt domowy na osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie portu. Zamrożono też ich majątki w banku.

Protesty w Libanie Fot. Hassan Ammar / AP Photo

Uszkodzona lub zniszczona jest połowa budynków w mieście, a straty w całym stołecznym regionie szacowane są na 10-15 miliardów dolarów. Wybuch zniszczył jedyny elewator zbożowy, jest problem z żywnością. Do Libanu płynie międzynarodowa pomoc.

***

W Gazeta.pl wielokrotnie podkreślaliśmy, jak ważne są dla nas kwestie społeczne, a w swojej deklaracji programowej podkreślaliśmy chęć bycia medium zaangażowanym i zawsze stojącym po stronie słabszych i potrzebujących. Musimy i chcemy pomóc Bejrutowi i zrobimy co w naszej mocy, żeby to zrobić. Dlatego dołączamy się do zbiórki Fundacji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, renomowanej organizacji od lat koordynującej pomoc dla Iraku, Syrii czy Ugandy. Dołącz do naszej zbiórki!

Czytaj więcej: Podziękowania z Libanu za pomoc czytelników Gazeta.pl. Rana Gabi: Morze potrzeb jest nieprzebrane