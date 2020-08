Watykan. Papież powołał sześć świeckich kobiet do rady ekonomicznej Stolicy Apostolskiej

Papież Franciszek wyznaczył sześć kobiet do nadzorowania finansów Watykanu - pierwszy raz w historii Rady do spraw Ekonomicznych. Nominacje te to krok w stronę realizacji papieskiej obietnicy umieszczania kobiet na najwyższych stanowiskach Stolicy Apostolskiej. W Radzie do spraw Ekonomicznych Watykanu zasiądą profesor prawa Charlotte Kreuter-Kirchhof i ekonomistka Marija Kolak (obie z Niemiec), menedżerka Eva Castillo Sanz i bizneswoman Maria Concepcion Osakar Garaicoechea (obie z Hiszpanii), a także była skarbniczka brytyjskiej rodziny królewskiej Leslie Jane Ferrar oraz pochodząca z Wielkiej Brytanii ekonomistka Ruth Maria Kelly. Jedynym świeckim mężczyzną, który wszedł do tej rady, jest Alberto Minali, były dyrektor generalny włoskiej firmy ubezpieczeniowej Generali.

REKLAMA

- Sześć kobiet to całkiem duża liczba. Ale ważne jest to, że te sześć kobiet jest częścią grupy, która zasadniczo nadzoruje całą działalność finansową Watykanu, więc oczywiście jest to grupa dość wysokiego szczebla - powiedział watykański korespondent National Catholic Reporter Joshua McElwee w rozmowie z "The Guardian".

Zobacz wideo Papież Franciszek i całowanie pierścienia

Pandemia koronawirusa uderzyła w finanse Watykanu

Papież Franciszek stworzył Radę do spraw Ekonomicznych w 2014 roku. Do tej pory w tym 15-osobowym organie zasiadali wyłącznie mężczyźni. Radę tworzy ośmiu biskupów i siedem osób świeckich. Polityka finansowa Stolicy Apostolskiej ma się zmienić m.in. ze względu na pandemię koronawirusa. Watykan stracił część dochodów m.in. ze względu na spadek liczby turystów, którzy odwiedzają Muzea Watykańskie.