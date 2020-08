Zobacz wideo Napięta sytuacja na Białorusi. Kto będzie prezydentem?

Czołowa opozycyjna kandydatka na prezydenta Białorusi Swiatłana Cichanouska zrezygnowała z przeprowadzenia wiecu wyborczego w stołecznym Parku Przyjaźni Narodów. Stało się to po tym, jak władze zorganizowały w czwartek w tym miejscu obchody święta wojsk kolejowych i oficjalny koncert.

Niezależne media informują, że opozycyjnej kandydatce na prezydenta nie zaoferowano żadnego miejsca w Mińsku dla przeprowadzenia wiecu wyborczego. Cichanouska z najważniejszymi współpracownikami ogłosiła, że zamiast do parku zamierza pójść wieczorem do pobliskiego Skweru Kijowskiego. Zachęciła też swoich zwolenników do pojawienia się tam.

Zamiast wiecu - "sabotaż" na koncercie

Jak opisał dziennikarz Franak Viacorka, zorganizowano "sabotaż". Pod wieczór do skweru zaczęli przychodzić zwolennicy Swiatłany Cichanouskiej. Tysiące ludzi zaczęło skandować, między innymi "Niech żyje Białoruś". Zaś dwaj technicy muzyczni, którzy obsługiwali oficjalną imprezę nagle włączyli piosenkę Wiktora Coja "Przemian!" - jeden z nieoficjalnych hymnów opozycji - i podnieśli ręce do góry z białymi wstążkami, które stały się jednym z symboli wyborczych opozycyjnej kandydatki.

Niezależny portal tut.by opisuje, że jeden z techników powiedział, że celowo puścili tę piosenkę, bo sami "chcą zmian". Stwierdził, że pracuje w publicznym Pałacu Młodzieży i "najpewniej od jutra już nie będzie miał tej pracy".

Koncerty mają pomóc Łukaszence

Na dzień przed wyborami ma odbyć się ofensywa koncertów gwiazd rosyjskiego pop-u. W sobotę 8.08 - opisuje belsat.eu - zaplanowano w białoruskich miastach koncerty wykonawców m.in. z Rosji i Ukrainy. Serwis zwraca uwagę, że "ogłoszenia o koncertach pojawiły się dopiero w ostatnich dniach, co budzi podejrzenia, że były one organizowane na ostatni moment, jako odpowiedź na wielotysięczne wiece wyborcze Swiatłany Cichanouskiej".

"Wielki desant rosyjskich gwiazd na Białoruś ma uratować Łukaszenkę" - skomentował członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut.

Zatrzymanie szefowej sztabu tuż przed wyborami

Dziś w południe w Mińsku została zatrzymana Maryja Moroz. Szefowej sztabu wyborczego Swiatłany Cichanouskiej udzielono ostrzeżenia o odpowiedzialności za ewentualną organizację bezprawnych akcji ulicznych, a następnie wypuszczono na wolność.

Według relacji cytowanych przez belsat.eu, "milicja pragnęła 'ostrzec, że jeśli Swiatłana Cichanouska zorganizuje dziś wiec w Parku Przyjaźni Narodów, to organizatorzy trafią do aresztów'".

Wybory prezydenckie na Białorusi odbędą się w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia.