Zobacz wideo Wybuch w Bejrucie. Saletra amonowa już wcześniej była przyczyną wielu eksplozji

Reporterka BBC Arabic Maryem Taoumi we wtorek po południu przeprowadzała internetowy wywiad z Faisalem Al-Aseelem, menadżerem Marokańskiej Agencji Zrównoważonej Energii. Dziennikarka łączyła się z rozmówcą za pomocą komputera, sama zaś była w redakcji w Bejrucie.

Dziennikarka BBC prowadziła wywiad, gdy nastąpił wybuch w Bejrucie

W pewnym momencie rozmowy ściany w redakcji dość mocno się zatrzęsły. Po chwili słychać ogromny huk, gdy do budynku wdarła się potężna fala uderzeniowa, spowodowana wybuchem w porcie. Siła eksplozji zniszczyła ściany i zmiotła Taoumi i jej komputer na ziemię. Na ekranie pojawia się coś czerwonego, najprawdopodobniej fragment wykładziny, widać także odłamki szkła. Zdezorientowany Al-Aseel wraz z inną kobietą z niepokojem patrzą na zasłoniętą kamerę. W tle słychać dziennikarkę. W pewnym momencie Maryem Taoumi podnosi komputer z ziemi i kryje się pod biurkiem, po czym na chwilę wstaje i wygląda przez okno. Dziennikarka nie odniosła poważnych obrażeń.

BBC udostępniła nagranie ze zdarzenia w mediach społecznościowych, w tym w serwisie YouTube.

Wybuch w Bejrucie. Nie żyje co najmniej 100 osób

We wtorek po południu w Bejrucie doszło do wybuchu 2750 ton saletry amonowej, składowanej w jednym z magazynów w porcie. Według najnowszych danych, przekazanych przez Libański Czerwony Krzyż, na razie jest co najmniej sto osób zabitych, 4 tysiące rannych, setki zaginionych, jednak bilans wtorkowej eksplozji w stolicy Libanu wciąż rośnie.

Gubernator prowincji Bejrut Marwan Abboud powiedział agencji AFP, że budynki w ponad połowie miasta zostały uszkodzone. Straty zostały wstępnie oszacowane na trzy do pięciu miliardów dolarów, a około 300 tysięcy mieszkańców straciło dach nad głową.

We wtorek wieczorem premier Libanu Hassan Diab w wystąpieniu telewizyjnym zapowiedział, że osoby odpowiedzialne za tragedię zostaną ukarane. - Obiecuję, że ta katastrofa nie pozostanie bez znalezienia winnych. Odpowiedzialni za nią, zapłacą. O zagrożeniu, jakie stwarza ten skład materiałów wybuchowych umiejscowiony koło portu, wiadomo było od 2014 roku - oświadczył libański premier.

Od środy w całym Libanie obowiązuje trzydniowa żałoba narodowa. Wiele krajów na całym świecie, w tym Polska, zadeklarowały pomoc humanitarną mieszkańcom Bejrutu.

