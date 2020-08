Eksplozja w Bejrucie. Te zdjęcia pokazują skalę zniszczenia. "Straty idą w miliardy dolarów"

Co najmniej sto osób zabitych, 4 tysiące rannych, setki zaginionych i straty sięgające miliardów dolarów - to bilans wtorkowej potężnej eksplozji w stolicy Libanu. W porcie w Bejrucie doszło do wybuchu 2750 ton saletry amonowej, składowanej w jednym z magazynów.

REKLAMA

11 Fot. Hussein Malla / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA