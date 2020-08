Pomóżmy wspólnie Bejrutowi. Dołącz do zbiórki Gazeta.pl dla Fundacji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej

Eksplozja w Bejrucie, która zabiła co najmniej 100 osób, a 300 tysięcy straciło dach nad głową oznacza gigantyczne wyzwanie dla dramatycznie zadłużonego Libanu. To państwo, w którym połowa ludności żyje poniżej granicy ubóstwa, 35 proc. jest oficjalnie bez pracy, a rząd ogłosił w marcu bankructwo. Musimy więc pomóc. Dlatego dołączamy się do zbiórki Fundacji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, renomowanej organizacji od lat koordynującej pomoc dla Iraku, Syrii czy Ugandy.

Świat w 2020 roku kroczy od kryzysu do kryzysu. Liban od wtorku walczy z jeszcze jednym. Bez pomocy międzynarodowej i tak - twojej złotówki - może tę walkę przegrać.

Eksplozja portu w Bejrucie

We wtorek 4 sierpnia około godziny 17 czasu polskiego doszło do wybuchu w porcie w Bejrucie. Przyczyną eksplozji była saletra amonowa składowana tam od kilku lat. W wyniku tego zdarzenia zginęło co najmniej 100 osób, a kolejne 100 uznaje się za zaginione. Poszkodowanych jest ponad cztery tysiące osób, szpitale w Bejrucie są przepełnione i zmagają się z brakiem zasobów medycznych. Sam Liban stanął w obliczu kolejnego kryzysu. Zniszczenie portu w stolicy państwa oznacza dla niego utratę najważniejszego okna na świat. Granice Libanu z jedynymi sąsiadami - Izraelem i Syrią - są zamknięte, dlatego kraj ten będzie musiał dać sobie radę, korzystając jedynie z mniejszego portu w Trypolisie i lotniska w Bejrucie. Ucierpi na tym m.in. handel.