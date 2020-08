Wybuch w Bejrucie. Premier Libanu: Winni zapłacą; o zagrożeniu było wiadomo od 2014 roku

W Bejrucie w jednym z magazynów w porcie doszło do eksplozji składowanych tam materiałów wybuchowych. Liczba ofiar eksplozji wzrosła do co najmniej 50 osób, 2750 kolejnych zostało rannych - poinformował minister zdrowia Libanu, Hamad Hassan. Premier zapowiedział, że winni zaniedbań zostaną ukarani.

