Ukraina. Mężczyzna, który groził bombą w banku w centrum Kijowa, został już zatrzymany

Do oddziału Universal Banku w centrum Kijowa wszedł w poniedziałek mężczyzna, który powiedział pracownikom, że ma w plecaku bombę. Na miejscu prowadzone były negocjacje do momentu, aż policji udało się zatrzymać napastnika. "Czeka go sąd i długi wyrok więzienia" - napisał wiceszef MSZ Ukrainy.

Fot. Google Maps

