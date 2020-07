Holenderski sąd ma wątpliwości dot. niezależności polskich sądów. Wstrzymał ekstradycję podejrzanego

Korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon dowiedziała się, że reformy w polskim sądownictwie, szczególnie niezależność sądów od władzy wykonawczej a także tzw. ustawa kagańcowa, wzbudziły wątpliwości Sądu Okręgowego w Amsterdamie. W związku z tym sąd wstrzymał ekstradycję Polaka, który przebywa a holenderskim areszcie do ojczyzny. Sąd Okręgowy obawia się, że mężczyzna może nie mieć w kraju rzetelnego procesu.

REKLAMA

Jednocześnie, jak podkreśla korespondentka RMF FM, sąd wysłał zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy ma odmówić wydania Polsce podejrzanego o przemyt narkotyków.

Raport komisji PE ws. Polski

Nie jest to pierwszy raz, kiedy kwestia praworządności w Polsce jest tematem dyskusji na arenie międzynarodowej. Przypomnijmy, w połowie lipca Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie w sprawie ciągłego pogarszania się stanu demokracji, rządów prawa i praw podstawowych w Polsce. W treści dokumentu znalazło się również wezwanie do Rady Europejskiej, by ta wznowiła procedurę z art. 7 przeciwko Polsce. Debata nad dokumentem i głosowanie na posiedzeniu plenarnym europarlamentu odbędzie się we wrześniu.

Czytaj więcej: Krytyczny raport komisji PE ws. stanu demokracji w Polsce. "Przytłaczające dowody naruszeń"