Mosbacher i Błaszczak potwierdzają. Zwiększy się liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju

Informacje o zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce potwierdził również minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Do Polski ma trafić dowództwo V Korpusu Armii USA wraz z tysiącem żołnierzy. Z porozumienia wynika także, że Polska musi ponieść koszty przeniesienia wojsk amerykańskich.

USA wycofuje 12 tys. żołnierzy z Niemiec. Proces może potrwać nawet kilka lat

W środę (29 lipca) amerykański sekretarz obrony Mark Esper poinformował, że USA wycofują z Niemiec 12 tys. żołnierzy, spośród których 5 600 zostanie przeniesiona do innych państw europejskich. Esper dodał, że żołnierze trafią najprawdopodobniej do Włoch i Belgii.

Sekretarz Obrony zapowiedział, że pierwsze ruchy wojsk rozpoczną się już za parę tygodni, ale cała operacja może potrwać nawet kilka lat. Jeden z generałów amerykańskiej armii, cytowany przez NBC News, powiedział, że cała akcja może kosztować kilka miliardów dolarów. Jedną z niezbędnych czynności będzie wybudowanie baz wojskowych dla żołnierzy wracających z Europy oraz dla tych, którzy będą stacjonować w innych częściach Europy.

Mark Esper podkreślił, że celem wycofania wojsk z Niemiec jest wzmocnienie południowo-wschodniej flanki NATO oraz zwiększenie potencjału odstraszania Rosji. - Poza tymi krokami i porozumieniem w sprawie sił rotacyjnych ogłoszonym przez prezydentów Trumpa i Dudę w 2019 roku, planujemy również rotację w Polsce głównych elementów nowo utworzonego V Korpusu - powiedział wówczas Esper.

Jak jednak dodał, dojdzie do tego dopiero wtedy gdy Polska podpisze porozumienie o stacjonowaniu wojsk amerykańskich oraz umowę o współudziale w kosztach tego przedsięwzięcia.

Zakończyły się negocjacje nad Wspólną Deklaracją Współpracy Obronnej

O zakończeniu negocjacji poinformowała w piątek (31 lipca) Georgette Mosbacher.

- Świetna wiadomość! USA i Polska zakończyły negocjacje nad Wspólną Deklaracją Współpracy Obronnej (EDCA), która wprowadzi w życie wspólna wizję naszych prezydentów dotyczącą amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy ciężko nad tym pracowali!

Ogłosił to również Mariusz Błaszczak. Minister stwierdził, że to ważny dzień dla bezpieczeństwa Polski, a "w naszym kraju, oprócz większej liczby żołnierzy US Army, będzie także najważniejsze w naszym regionie Dowództwo Sił Lądowych".

Treść wspólnej deklaracji nie jest jeszcze znana, ale jak donosi Onet, polska strona dokonała ustępstw w sprawie zwiększonego immunitetu dla amerykańskich żołnierzy. Immunitet ma mieć większy zakres niż w poprzednich latach.