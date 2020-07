Irlandia. Polka krzyczała do właściciela włoskiej knajpy, by "wracał do swojego kraju". Trafi do więzienia

Do zdarzenia doszło w środowy wieczór na Princess Street, deptaku w centrum miasta. Policja poinformowała, że kobieta była agresywna w stosunku do właściciela restauracji Rossini, krzyczała, by "wracał do swojego kraju" i używała obraźliwego języka. Miała go też uderzyć. Następnie kopnęła i stłukła witrynę restauracji - informuje irishexaminer.com.

Zdarzenie widział funkcjonariusz Gardy, który dogonił kobietę w centrum handlowym i dokonał zatrzymania. Joannie K. postawiono zarzuty dot. gróźb i agresywnego zachowania oraz celowego zniszczenia mienia. Polka przyznała się do zarzucanych jej czynów. Teraz spędzi w więzieniu pięć miesięcy.

Kobieta była wcześniej wielokrotnie skazywana, głównie za wykroczenia polegające na naruszeniu porządku publicznego. Prawnik kobiety powiedział, że Joanna K. uporządkowała swoje życie, ale w ostatnim czasie wpadła w grupę osób nadużywających alkoholu. Kobieta obiecała trzymać się z daleka od nowego towarzystwa.