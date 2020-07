Pożar w bloku we Francji. Dzieci ratowały się skokiem z trzeciego piętra. Został złapane

Film, który opublikowała m.in. agencja prasowa AFP, pokazuje pożar w bloku w Grenoble na południu Francji. Na nagraniu widzimy kłęby czarnego dymu wydostające się z mieszkania na trzecim piętrze, w kolejnym ujęciu widać, jak z okna zwisa trzymany przez starszego brata 3-letni chłopiec. Dziecko zostaje puszczone i złapane przez grupę stojących na dole osób. Następnie z płonącego mieszkania wyskakuje 10-letni brat.

REKLAMA

Jak podaje agencja Associated Press, obaj chłopcy trafili do szpitala razem z 17 innymi mieszkańcami budynku. Hospitalizowane były też cztery osoby, które łapały rodzeństwo - lekarze musieli sprawdzić, czy nikt nie doznał złamań podczas tej akcji ratunkowej. 3- i 10-latek nie ucierpieli podczas skoku, ale prawdopodobnie podtruli się dymem.

Grenoble. Dzieci wyskoczyły z płonącego mieszkania

Wśród osób, które złapały braci, był 25-letni student Athoumani Walid. Mężczyzna doznał złamania nadgarstka. Jak opowiada, usłyszał krzyk i wyszedł z mieszkania sprawdzić, co się stało. Gdy zobaczył ogień, wraz z kilkoma innymi osobami ruszył na pomoc. - Nie wiedzieliśmy, co robić. Chcieliśmy wyważyć drzwi, ale to było niemożliwe - opowiada Walid. Grupa wyszła na zewnątrz i krzyczała do chłopców, by skoczyli w ich ramiona.

Francuskie służby ustalają, co było przyczyną pożaru. Na razie nie wiadomo, dlaczego dzieci przebywały w mieszkaniu bez opieki.