Uprowadzenie autobusu w Łucku. Kim jest i czego żąda porywacz?

O godzinie 9:25 czasu lokalnego w ukraińskim Łucku uzbrojony mężczyzna uprowadził autobus, w którym znajdowało się 20 pasażerów. Razem z nimi zabarykadował się w pojeździe, a o wszystkim powiadomił policję. W czasie negocjacji z funkcjonariuszami zażądał, aby najwyższe kierownictwo państwa opublikowało na swoich stronach w mediach społecznościowych wideo, gdzie ogłaszają się "terrorystami w prawie". Wcześniej we wpisach w mediach społecznościowych mężczyzna wyrażał "niezadowolenie z systemu na Ukrainie".

Co wiadomo o porywaczu?

Mężczyzna dzwoniąc na policję przedstawił się jako Maksim Plohoj. W sieci można znaleźć informację, że to autor książki "Filozofia przestępcy", w której opisał okres przebywania w zamknięciu oraz swoje poglądy. Maksim Plohoj to pseudonim mężczyzny. Jak podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jego prawdziwe nazwisko to Maksim Krywosz. Policja potwierdziła, że terrorysta leczył się psychiatrycznie.

Jednocześnie pod pseudonimem mężczyzna publikował na kilku kontach w mediach społecznościowych m.in. postulaty do władz. Jednak rzecznik policji poinformował, że wpisy te nie zawierają wyraźnych żądań, a są to jedynie "ogólne zwroty i ogólne niezadowolenie z jakiegoś systemu".

Mężczyzna podejmował temat anarchii i walki z systemem.

Jak podaje BBC, powołując się na informacje, które Krywosz sam podał w mediach społecznościowych, mężczyzna ma 44 lata i urodził się w Rosji.