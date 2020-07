Czysta woda jest tam "przywilejem nielicznych". PAH apeluje o wsparcie dla Sudanu i Somalii

- Tutaj ponad 1/3 społeczeństwa nie ma na co dzień dostępu do wody, która jest wystarczająca do godnego życia - mówi Luul Ahmed z misji PAH w Somalii. Polska Akcja Humanitarna uruchomiła zbiórkę na wsparcie mieszkańców Somalii i Sudanu, którzy zmagają się ze skutkami kryzysu klimatycznego i nie mają dostępu do bezpiecznej wody pitnej.

fot. PAH

