Dziennikarz zapytał Trumpa, czy zaakceptuje wynik wyborów. "Nie odpowiem 'tak', nie odpowiem 'nie'"

Urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zawalczy 3 listopada o reelekcję. Jego głównym kontrkandydatem będzie polityk Demokratów, były wiceprezydent USA Joe Biden.

Jak wynika z najnowszego sondażu telewizji Fox News, na Trumpa chciałoby zagłosować 41 proc. wyborców, a na Bidena - 49 proc.

- Po pierwsze, nie przegrywam, bo to fałszywe sondaże. Były fałszywe w 2016 r. [przed ostatnimi wyborami prezydenckimi - red.] i teraz są fałszywe jeszcze bardziej. Sondaże w 2016 r. były jeszcze gorsze - skomentował w niedzielnym wywiadzie dla Fox News Donald Trump. Stwierdził, że dysponuje również takimi sondażami, które wskazują na jego pozycję prowadzącą.

Prezydent dodał, że jego zdaniem głosowanie korespondencyjne doprowadzi do sfałszowania jesiennych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Zapytany o to, czy zaakceptuje ich wynik, odpowiedział: Muszę je zobaczyć. Nie odpowiem "tak", nie odpowiem "nie".

Donald Trump odmawiał złożenia takiej deklaracji również w 2016 r., tuż przed wyborami prezydenckimi, w których ostatecznie pokonał kandydatkę Demokratów Hillary Clinton.

Koronawirus. Donald Trump o pandemii

Donald Trump odniósł się również do niesłabnącej w Stanach Zjednoczonych epidemii koronawirusa. 16 lipca padł rekord - stwierdzono ok. 77 tys. nowych zakażeń. - Wynika to z tego, że mamy świetny system badań, najlepszy na świecie - ocenił.

- Jeśli wykonywalibyśmy o połowę mniej testów niż obecnie, te liczby byłyby mniejsze - przekonywał Trump. Z tym stwierdzeniem nie zgodził się dziennikarz Chris Wallace, który zwrócił uwagę, że liczba testów wzrosła o 37 proc., a liczba przypadków - o 194 proc.

- Wiele z tych przypadków to młodzi ludzie, którzy wyleczyliby się w jeden dzień - powiedział prezydent USA.

Chris Wallace zauważył, że w całej Unii Europejskiej stwierdza się ok. 6 tys. przypadków dziennie. - Oni nie przeprowadzają testów. (...) Znajdujemy nowe przypadki i wiele z nich leczy się automatycznie. Odkrywamy je i w pewnym sensie stwarzamy kłopoty - odparł Donald Trump.