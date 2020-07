Francja: wypuszczono mężczyznę zatrzymanego w związku z pożarem katedry w Nantes

Francuscy prokuratorzy wypuścili mężczyznę, który został zatrzymany w sobotę w związku z pożarem katedry w Nantes - podaje agencja AFP. To 39-letni wolontariusz, który pracuje na terenie diecezji. Śledczy podkreślali wcześniej, że nie mieli dowodów na to, by ów mężczyzna rzeczywiście miał związek z pożarem.

