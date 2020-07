Australia: rekin porwał 10-latka ze statku rybackiego. Na pomoc ruszył ojciec chłopca

10-letni Lucas, chłopiec, który w piątek został wciągnięty do wody przez rekina u wybrzeży Tasmanii, dochodzi do siebie po operacji. Dziecko ma rany szarpane m.in. na ramieniu i klatce piersiowej. 10-latek przeżył dzięki szybkiej interwencji ojca, który wskoczył do wody, by uratować syna.

REKLAMA

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Wolves201 / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

REKLAMA