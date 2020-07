Pożar XV-wiecznej katedry w Nantes. Płomienie wydobywają się z wnętrza świątyni

Dym wydobywający się z wnętrza XV-wiecznej Katedry św. Piotra i Pawła w Nantes zauważono w sobotę rano. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godz. 7:45.

Władze miasta nie wiedzą jeszcze, co doprowadziło do pożaru. Strażacy wystosowali apel do mieszkańców, by ci omijali rejon akcji gaśniczej. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że płomienie pojawiły się między dwiema wieżami świątyni.

Budowa katedry w Nantes rozpoczęła się w 1434 r. i trwała ponad 400 lat. To nie pierwszy poważny pożar świątyni - w 1972 r. ogień, który najpierw pojawił się na dachu zabytkowej budowli, zniszczył później dużą część wyposażenia wnętrza.

Nieco ponad rok temu - w kwietniu 2019 r. - doszło do pożaru katedry Notre-Dame w Paryżu. Wówczas doszczętnie spłonął dach słynnej XII-wiecznej świątyni oraz fragmenty kamiennego sklepienia w nawie głównej. Ogień doprowadził też do zawalenia XIX-wiecznej sygnaturki.