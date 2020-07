Wielka Brytania: Rosyjscy hakerzy próbują wykraść dane na temat szczepionek na koronawirusa

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Wielkiej Brytanii opublikowało komunikat, w którym twierdzi, że cyberataki na instytuty naukowe pracujące nad szczepionką na koronawirusa, przeprowadzone zostały przez grupę APT29 znaną także jako "Cozy Bear". Zgodnie z danymi służb hakerzy ci "prawie na pewno" działają na zlecenie władz Rosji.

REKLAMA

Zagraniczne służby oskarżają rosyjskich hakerów o cyberataki na instytuty szukające szczepionki na koronawirusa

- Ataki, które skierowane są przeciwko naukowcom i innym osobom, wykonującym istotną pracę w walce z koronawirusem, są nikczemne - powiedział rzecznik prasowy Borisa Johnsona. Szef brytyjskiego NCSC Paul Chichester dodał, że konieczne będzie wzmocnienie zabezpieczeń, które pomogą ochronić dane przed kolejnymi atakami.

- To kompletnie nieakceptowalne, że rosyjskie służby wywiadowcze prowadzą działania wymierzone w tych, którzy pracują nad zwalczeniem pandemii koronawirusa. Podczas gdy inni realizują swoje samolubne interesy, Wielka Brytania i jej sojusznicy kontynuują ciężką pracę nad znalezieniem szczepionki i ochroną zdrowia na świecie. Wielka Brytania będzie nadal przeciwdziałać osobom przeprowadzającym takie cyberataki. Będziemy współpracować z sojusznikami, by pociągnąć hakerów do odpowiedzialności - dodał brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

Zobacz wideo Sośnierz: Nie spodziewałem się, że będziemy się tak długo męczyli z wygaszaniem epidemii

Rosja odpiera oskarżenia. "Nie zaakceptujemy tych zarzutów"

Amerykańskie National Security Agency dodaje, że ataki hakerów uderzały głównie w rządowe departamenty, ośrodki dyplomatyczne i analityczne oraz urzędy i instytucje badawcze zajmujące się analizami w zakresie zdrowia. Według wstępnych analiz hakerzy próbowali wykraść dane nie tylko na temat wyników badań, ale też łańcucha dostaw produktów i urządzeń pomocnych w procesie tworzenia szczepionki.

Rosyjski rząd odrzucił już zarzuty amerykańskich, brytyjskich i kanadyjskich służb. - Nie mamy informacji, kto mógł włamać się do firm farmaceutycznych i ośrodków badawczych w Wielkiej Brytanii. Możemy powiedzieć tylko jedno: Rosja nie ma absolutnie żadnego związku z tymi atakami. Nie zaakceptujemy tych zarzutów - powiedział sekretarz prasowy Dmitrij Pieskow cytowany przez "Politico".

Najbardziej zaawansowane badania nad szczepionką prowadzone są przez trzy instytuty: Uniwersytet Oksfordzki i Imperial College w Wielkiej Brytanii oraz amerykańską firmę farmaceutyczną Moderna. Ta ostatnia przeprowadziła już nawet test szczepionki - u wszystkich 45 pacjentów zaobserwowano silną odpowiedź immunologiczną.