Sprawa Jeffrey'a Epsteina. Ghislaine Maxwell nie wyjdzie z aresztu za kaucją. Proces dopiero w 2021 r.

Ghislaine Maxwell trafiła w ręce FBI na początku lipca. Wcześniej Maxwell ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości w stanie New Hampshire. We wtorek nowojorski sąd zdecydował, że Maxwell nie wyjdzie z aresztu za sprawą poręczenia majątkowego.

Maxwell nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Jej obrońcy argumentowali, że kobieta powinna wyjść z aresztu po wpłaceniu kaucji z powodu zagrożenia koronawirusem. Sąd nie przychylił się do ich wniosków. Proces Maxwell wyznaczono na lipiec 2021 r. Do tego czasu, była partnerka Jeffrey'a Epsteina będzie przebywać w areszcie.

Sędzia stwierdził, że w przypadku wypuszczenia Maxwell na wolność istnieje duże prawdopodobieństwo, że kobieta ucieknie. W jej mieszkaniu znaleziono kilka paszportów, a majątek kobiety liczony jest w milionach dolarów.

Za udział w szajce pedofilskiej Epsteina, Maxwell grozi 35 lat więzienia

Ghislaine Maxwell to córka Roberta Maxwell'a, brytyjskiego potentata na rynku medialnym. Przez wiele lat była partnerką amerykańskiego miliardera Jeffrey'a Epsteina. Mężczyznę aresztowano w 2019 r., zarzucając mu handel ludźmi oraz wykorzystanie seksualne nieletnich dziewczyn. Epstein nie doczekał się procesu, w sierpniu 2019 r. popełnił samobójstwo w więziennej celi.

Prokuratura zapewnia, że Maxwell odegrała kluczową rolę w procesie wyszukiwania i nakłaniania nieletnich dziewczyn do uprawiania seksu z Epsteinem. Ghislaine Maxwell postawiono sześć zarzutów, za które grozi jej łącznie kara 35 lat pozbawienia wolności.