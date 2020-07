Katastrofa kolejowa w Czechach. Zderzyły się dwa pociągi. Nie żyje jedna osoba, 35 zostało rannych

Do katastrofy doszło ok. godz. 21.35. Pociąg osobowy jadący ze stacji Praga Dworzec Masaryka do gminy Recany nad Labem zderzył się z pociągiem pocztowym, stojącym przed semaforem.

W katastrofie zginął maszynista pociągu osobowego, 35 osób zostało rannych. W akcji ratowniczej uczestniczyły śmigłowce, poszkodowanych przetransportowano do szpitali w Pradze, Nymburku, Kolinie i Ceským Brodzie.

Katastrofa pociągu w Czechach. Nie żyje maszynista

Według czeskich mediów, przyczyną katastrofy mógł być błąd maszynisty pociągu osobowego, który nie zatrzymał się na sygnał stop. 40-letni mężczyzna był doświadczonym pracownikiem kolei, niedawno wrócił z wakacyjnego wypoczynku. Na miejsce zdarzenia przybył minister transportu Karel Havlícek, który wskazywał, że z dużym prawdopodobieństwem do tragedii nie przyczyniła się żadna usterka bądź awaria techniczna.

W momencie wypadku pociągiem pasażerskim podróżowało ok. 100 osób. Uszkodzenia zostały wycenione łącznie na ponad 45 mln koron (ok. 7,7 mln zł).

Tydzień temu w miejscowości Pernink w zachodnich Czechach zderzyły się dwa pociągi osobowe. Zginęły dwie osoby, a 24 zostały ranne. Z kolei w piątek w pobliżu Bechovic, dzielnicy w powiecie Praga 21, pociąg bez pasażerów uderzył w pociąg ekspresowy. Nikomu nic się nie stało.