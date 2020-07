Do zdarzenia doszło 7 lipca w mieście Anshun. Autobus był wypełniony chińskimi uczniami, którzy tego dnia zdawali swój odpowiednik matury - gaokao.

REKLAMA

Chiny. Kierowca autobusu umyślnie wjechał do jeziora. Razem z nim zginęło 21 osób

Na nagraniach z monitoringu widać, że autobus jechał powoli jedną stroną ulicy. W pewnym momencie przyśpieszył, przejechał na drugą stronę drogi i przebijając barierki, wpadł do jeziora.

Jak informuje China Daily, w chwili zdarzenia w autobusie znajdowało się 37 osób. Na miejscu wypadku zgięło 20 osób, w tym kierowca pojazdu. W wyniku poniesionych obrażeń jedna osoba zmarła później w szpitalu. Ponadto 15 pasażerów zostało rannych.

Kierowca był "zmęczony światem". Chciał zostać zauważony

Mężczyzna o nazwisku Zhang miał być niezadowolony ze swojego życia oraz z rozbiórki budynku, w którym wynajmował mieszkanie. Dokonując rozszerzonego samobójstwa, chciał zostać zauważony - informuje policja z Anshun.

Mężczyzna zwykle zaczynał swoją pracę w południe, ale tego dnia poprosił o wcześniejszą zmianę. Policja dodaje, że na krótko przed wypadkiem, Zhang miał wysłać swojej dziewczynie wiadomość, w której pisał, że jest "zmęczony światem". Widziano także, jak spożywa alkohol. Autopsja potwierdziła tę informację, wykazując, że mężczyzna był nietrzeźwy.

Zobacz wideo Wypadek autobusu linii 186 w Warszawie - Krzysztof Bielecki

***

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.