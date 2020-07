Samolot Ryanair realizujący lot o numerze FR1902 wystartował z Krakowa w poniedziałek 13 lipca o godzinie 17. Dwie godziny później miał wylądować w Dublinie, ale tak się nie stało. Podczas lotu w toalecie znaleziono notatkę, z której wynikało, że na pokładzie maszyny znajdują się materiały wybuchowe. Kiedy kapitan się o tym dowiedział, postąpił zgodnie z procedurami i wylądował na najbliższym lotnisku, którym był port lotniczy Londyn-Stansted. Samolot Ryanair eskortowały dwa odrzutowce należące do sił lotniczych Wielkiej Brytanii - relacjonuje BBC.

REKLAMA

Zobacz wideo Z wizytą w wieży kontroli lotów

Awaryjne lądowanie samolotu Ryanair. Zatrzymano dwóch mężczyzn

Samolot z Krakowa do Dublina wylądował na oddalonym stanowisku londyńskiego samolotu, a pasażerowie zostali ewakuowani. Do akcji wkroczyły brytyjskie służby. Maszyna została przeszukana, ale nie znaleziono w niej niczego podejrzanego. We wtorek rano policja z Essex poinformowała, że w sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 47 i 26 lat. Mężczyźni są podejrzani o stworzenie notatki mówiącej o zagrożeniu w samolocie, w związku z czym trafili do aresztu