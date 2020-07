Iran. Silna eksplozja w Teheranie. Według świadków doszło do całej serii wybuchów

"The Times of Israel", powołując się na irańskie media, poinformował, że do wybuchu doszło w nocy z czwartku na piątek 10 lipca. We wczesnych godzinach rannych mieszkańcy zachodniej części Teheranu zostali obudzeni przez dźwięk silnego wybuchu. Według ich relacji, po niej nastąpiła seria kolejnych eksplozji. Zgłaszali je na portalach społecznościowych nie tylko przebywający w stolicy Iranu, ale też w mieście Garmdareh. Państwowa agencja informacyjna Iranu potwierdziła doniesienia tylko o jednej eksplozji.

Po pierwszej eksplozji doszło też do awarii elektryczności w okolicznych dzielnicach. Według analityka "The New York Times" w okolicy, gdzie miało dojść do wybuchu, znajdują się podziemne obiekty wojskowe. - Miejsca te związane są z badaniami nad bronią chemiczną - powiedział dziennikowi Fabian Hinz z James Martin Center for Nonproliferation Studies. Al-Arabiya poinformowała z kolei, że wybuch miał miejsce w obiektach należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (jednej z gałęzi irańskich sił zbrojnych, uznanych w 2019 roku przez USA za organizację terrorystyczną).

W ostatnich tygodniach w Iranie doszło do serii eksplozji i pożarów. Część z nich miała miejsce w m.in. ośrodku wzbogacania uranu w Natanz oraz kompleksie wojskowym Parachin. W irańskich mediach pojawiły się spekulacje, że w niektórych przypadkach zdarzenia te mogły być aktami sabotażu. W dzienniku "Al-Dżarida" napisano, że za pożarem w Natanz stał Izrael.