Holandia. Kontenery przerobione na więzienne cele i salę tortur. Policja ujawniła nagranie

Naczelna komisarz holenderskiej policji Jannine van den Berg wyjaśniła, że do odkrycia kontenerów doszło dzięki pracy funkcjonariuszy, którzy odszyfrowali wiadomości wysyłane do siebie przez przestępców. Podczas śledztwa przeczytano milion wiadomości, które doprowadziły policjantów do magazynów w Wouwse Plantage w prowincji Brabancja Północna w Holandii.

Holandia - policjanci odkryli kontenery przerobione na cele i salę tortur

Nalot policji na magazyny przeprowadzony został 22 czerwca. Podczas przeszukania funkcjonariusze zatrzymali sześciu mężczyzn, którzy podejrzewani są o porwania zakładników oraz nielegalne posiadanie broni. Na terenie Wouwse Plantage znaleziono w sumie sześć kontenerów, które zamienione zostały na "cele więzienne". W każdej celi były kajdanki przymocowane do sufitu i podłogi.

W oświadczeniu policji napisano, że "cele" zostały wykończone panelami izolującymi hałas oraz folią termoizolacyjną. Jeden z kontenerów przypominał natomiast salę tortur. Na środku pomieszczenia znajdował się fotel dentystyczny z zamontowanymi paskami unieruchamiającymi stopy i ręce. W sali znajdowały się też przedmioty, które prawdopodobnie służyły do torturowania lub zastraszania ofiar.

Policja znalazła między innymi nożyce do przycinania gałęzi, piłę, skalpele, szczypce, kajdanki, taśmy, kominiarki oraz czarne bawełniane torby, które można naciągać na głowę. W kontenerach zamontowane były kamery do zdalnego monitorowania uwięzionych. Znaleziono także odzież przypominającą mundury policji.

Jak podaje CNN, przestępcy komunikowali się za pośrednictwem EncroChat, która ma być używana przez 60 tysięcy użytkowników na całym świecie. Według National Crime Agency przestępcy wykorzystują tę platformę do koordynowania dystrybucji nielegalnych towarów czy prania brudnych pieniędzy. Wcześniej brytyjscy funkcjonariusze, po złamaniu szyfrów EncroChat, doprowadzili do rozbicia dużej grupy handlarzy narkotyków.