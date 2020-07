USA. 37-letni Polak trafiony piorunem na plaży na Florydzie. Jego stan jest krytyczny

Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę, 5 lipca około godziny 14:15. Poza Polakiem piorun uderzył również w znajdującego się nieopodal niego drugiego mężczyznę, jednak jemu nic się nie stało - przekazuje "Tampa Bay Times".

Jako pierwszy do Polaka z pomocą ruszył policjant, który rozpoczął resuscytację do momentu przyjazdu na miejsce ratowników medycznych. 37-latek był nieprzytomny i nie oddychał. Został zabrany do szpitala w Morton, gdzie medycy określili jego stan jako krytyczny.

Drugi poszkodowany miał więcej szczęścia

Poza Polakiem poszkodowany został 43-letni mieszkaniec Pickerington w Ohio, który znajdował się w odległości kilku metrów od 37-latka. Mężczyzna również trafił do szpitala, ale na szczęście nie stało mu się nic poważnego i już w poniedziałek opuścił placówkę.

Lokalne władze ustaliły, że mężczyźni próbowali jak najszybciej opuścić plażę po tym, jak wskutek frontu burzowego pojawił się sztorm. Do pechowego uderzenia pioruna doszło pomiędzy linią brzegową i wydmami.