Kulisy referendum w Rosji. Rozdawano samochody, "zaszyto" zapis o "małżeństwie kobiety i mężczyzny"

Władimir Putin może rządzić co najmniej do 2036 roku - tak według oficjalnych danych zdecydowano w referendum, które zorganizowano w Federacji Rosyjskiej. Kontrowersje niezależnych obserwatorów i opozycji budzi niemal każdy aspekt przeprowadzonego plebiscytu - nie brakuje doniesień o przymusie głosowania, masowym fałszowaniu głosów, przekupywaniu wyborców nagrodami, a także manipulowaniu nimi w kwestii zadanego w referendum pytania. Oprócz przedłużenia kadencji Putina, w referendum potwierdzono wprowadzenie ponad 200 innych poprawek do konstytucji.

