Trump: "Pokonamy anarchistów!". W Dzień Niepodległości masowo palono flagi i obalono pomnik Kolumba

Podczas obchodów Dnia Niepodległości w wielu miastach w Stanach Zjednoczonych odbyły się protesty - masowo palono flagi, a w Baltimore obalono pomnik Krzysztofa Kolumba i wrzucono go do kanału. Donald Trump podczas wystąpienia w Białym Domu po raz kolejny zapowiedział walkę z "totalitarną lewicą i anarchistami". - Nie pozwolimy na to, by wściekły tłum obalał nasze pomniki i wymazywał naszą historię - mówił.

4 Fot. Eduardo Munoz Alvarez / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl