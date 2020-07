Kobieta zbliżyła się do bizona na odległość około trzech metrów. W pewnym momencie zwierzę poczuło zagrożenie i zaatakowało 72-latkę, wyrzucając ją w powietrze, a po chwili ponownie uderzając ją rogami - relacjonuje "CNN".

REKLAMA

USA, Turystka chciała sobie zrobić zdjęcie z bizonem. Zwierzę wydawało znaki ostrzegawcze

Zdarzenie miało miejsce na terenie kempingu Bridge Bay. Turystka przebywała tam ze swoimi znajomymi i rodziną. Chcąc uchwycić każdy moment swojego pobytu, postanowiła spróbować zrobić sobie zdjęcie z bizonem.

Świadkowie przekazali, że kobieta podeszła zdecydowanie zbyt blisko bizona, który wydawał dźwięki ostrzegawcze i głośno oddychał. 72-latka pozostała jednak niewzruszona i próbowała podejść jeszcze bliżej.

Na miejscu zdarzenia pojawili się ratownicy z Regionalnego Centrum Medycznego Eastern Idaho. Kobieta doznała kilku ran i obrażeń, ale na jej szczęście żadne z nich nie było groźne.

Zalecenia na terenie Parku dotyczące dzikich zwierząt

- Bizony to dzikie zwierzęta, które reagują na groźby, przejawiając agresywne zachowania, takie jak rozrzucanie ziemi, parskanie, kiwanie głową, ryczenie i podnoszenie ogona. Jeśli to nie spowoduje, że zagrożenie minie (w tym przypadku była to osoba, zagrożony bizon może zaatakować - przekazał w oficjalnym komunikacie na stronie Parku Yellowstone biolog, Chris Geremia.

Przedstawiciele Parku zastrzegają, że każdy z turystów powinien utrzymać dystans co najmniej 25 metrów od wszystkich dużych zwierząt, takich jak bizony, łosie, jelenie czy kojoty. Dystans 100 metrów zalecany jest w przypadku napotkania na drodze niedźwiedzi i wilków.

Inny incydent z udziałem bizona

Wraz z wypadkiem z udziałem 72-letniej turystki, media przypomniały zdarzenie z ubiegłorocznych wakacji. Bizon zaatakował wówczas 9-letnią dziewczynkę, która była częścią 50-osobowej grupy zwiedzającej park Old Faithful Geyser.