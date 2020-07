FBI aresztowało Ghislaine Maxwell - długoletnią współpracownicę i byłą partnerkę Jeffrey'a Epsteina, amerykańskiego miliardera oskarżonego o przestępstwa seksualne. Jak podaje BBC, kobieta została oskarżona o czynny udział w procederze werbowania nastoletnich dzieci do świadczenia usług seksualnych przedstawicielom biznesowego i politycznego establishmentu. Miał z nich korzystać m.in. syn królowej Elżbiety II.

Była partnerka Epsteina aresztowana przez FBI. Zarzuty o "pomaganie w procederze pedofilii"

Maxwell postawiono łącznie sześć zarzutów. Cztery z nich odnoszą się do lat 1994-1997, kiedy to Maxwell była jedną z najbliższych współpracowniczek Epsteina, a także pozostawała w nim w intymnej relacji. Pozostałe dwa to zarzuty krzywoprzysięstwa w 2016 roku.

Śledczy twierdzą, że Maxwell "pomogła, ułatwiła i przyczyniła się do wykorzystywania przez Jeffrey'a Epsteina nieletnich dziewcząt, między innymi pomagając w ich rekrutacji" - podaje BBC. Kobieta miała m.in. nakłaniać i oszukiwać nieletnie, zatajając przed nimi fakt, że będą musiały świadczyć usługi seksualne.

Próbowała nawiązać z nimi więź, pytała o ich życie i rodziny. Następnie ona i Epstein nawiązywali z dziewczętami przyjaźnie i wzbudzali w nich zaufanie, zabierając je do kina czy na drobne zakupy

- cytuje BBC.

Ghislaine Maxwell jest córką kontrowersyjnego brytyjskiego medialnego magnata i polityka Roberta Maxwella, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach podczas rejsu jachtem w 1991 roku. Jest również bohaterką 4-odcinkowego serialu Netfliksa pod tytułem "Obrzydliwie bogaty".

Wkrótce Maxwell ma stanąć przed sądem federalnym. Do jej aresztowania doszło blisko rok po aresztowaniu Epsteina. Miliarder miał odpowiadać przed sądem za handel nieletnimi. Nie doczekał procesu - w sierpniu zeszłego roku zmarł. Według oficjalnej wersji popełnił w celi samobójstwo. Miał 66 lat. Według śledczych oprócz kierowania szajką handlarzy ludźmi sam molestował co najmniej 40 nieletnich dziewczynek. Zaraz po umieszczeniu go w areszcie pojawiły się wątpliwości, czy dożyje procesu.