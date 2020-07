Zmarł brat papieża Benedykta XVI. Georg Ratzinger miał 96 lat. Ostatni raz widzieli się w czerwcu

Agencja Kath.net poinformowała o śmierci starszego brata papieża seniora Benedykta XVI. Georg Ratzinger zmarł w środę 1 lipca rano. Miał 96 lat.

92-letniemu papieżowi emerytowi udało się spotkać ze starszym bratem pod koniec czerwca tego roku. Schorowany Benedykt XVI przyjechał wtedy z Watykanu do Niemiec. - Być może po raz ostatni dwaj bracia Georg i Joseph Ratzinger spotkali się na tym świecie - skomentował tę wizytę rzecznik diecezji Regensburg Clemens Neck.

Georg Ratzinger również był kapłanem. Przez trzydzieści lat duchowny kierował katedralnym chórem Regensburger Domsplatzen. To właśnie muzyka przyciągnęła go do Kościoła. W wieku 11 lat Georg nauczył się gry na kościelnych organach. W 1935 roku wstąpił do niewielkiego seminarium duchownego Traunstein, gdzie otrzymał lekcje gry na instrumentach.

W 1946 roku razem ze swoim młodszym bratem Josephem wstąpił do seminarium archidiecezji monachijskiej. W międzyczasie studiował też muzykę kościelną. Bracia przyjęli święcenia kapłańskie tego samego dnia - 29 czerwca 1951 roku. Po święceniach Georg został dyrektorem chóru w Traunstein, a później dyrygentem w chórze katedry w Ratyzbonie.

Ks. Ratzinger był autorem wielu znanych w religijnych kompozycji muzycznych. Od przejścia na emeryturę mieszkał w Ratyzbonie. Czasem też odwiedzał swego młodszego brata w Watykanie. Podczas swoich 95. urodzin i jubileuszu 68 lat kapłaństwa podkreślał, że jest wdzięczny Bogu za wszystkie zadania, jakie przed nim postawił.