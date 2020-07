Donald Trump opublikował nagranie z rasistowskimi hasłami. Nie można było go usunąć, bo grał w golfa

Nagranie wideo widniało na koncie Donalda Trumpa, ponieważ urzędnicy Białego Domu nie mogli się z nim skontaktować w celu usunięcia filmu. Prezydent był w swoim klubie golfowym w VA i odłożył swój telefon - przekazali urzędnicy

- czytamy we wpisie Gary'ego Gumbach'a, dziennikarza NBC News.

Donald Trump pochwalił "wspaniałą społeczność". Rzecznik prasowy broni prezydenta USA

Na udostępnionym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych nagraniu widać, jak osoby jadące wózkami golfowymi wykrzykują rasistowskie hasło "white power". Na przednich szybach pojazdu widoczne są również napisy "TRUMP 2020" oraz "AMERICA FIRST".

Film prawdopodobnie pochodzi z jednostki osadniczej w Stanach Zjednoczonych, The Villages na Florydzie, która słynie z licznych pól golfowych. W usuniętym wpisie Donalda Trumpa można było przeczytać podziękowania dla "wspaniałej społeczności", która została nagrana podczas wykrzykiwania haseł.

Prezydent Donald Trump jest wielkim fanem Villages. Nie słyszał hasła wykrzykiwanego podczas nagrania wideo. Jedyne, co widział, to ogromny entuzjazm jego licznych zwolenników

- napisał w oświadczeniu zastępca sekretarza prasowego Białego Domu, Judd Deere.

Na reakcję społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych nie trzeba było długo czekać. Udostępnionym wpisem urażony poczuł się m.in. senator Południowej Karoliny, Tim Scott, który uważa, że prezydent USA "nie może się z tego wybronić".

Niemożliwym do ustalenia jest stwierdzenie, jakoby Donald Trump umyślnie nadał rozgłos nagraniu w celu szerzenia prezentowanych w nim wartości. Były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, John Bolton zajął w stacji CNN stanowisko podobne do koncepcji przedstawianej przez sekretarza prasowego Białego Domu.

- Można wyciągnąć uzasadniony wniosek, że usłyszał rasistowskie hasło i udostępnił je na Twitterze, żeby promować jego przesłanie. Ale jest też całkowicie uzasadnione stwierdzenie, że zrobił to nie mając pojęcia, co było powiedziane w filmie, a ze względu na tabliczki z napisem Trump - powiedział w "State of Mind" John Bolton.

W Stanach Zjednoczonych wciąż trwa dyskusja na temat umyślności działań Donalda Trumpa. Temat jest dodatkowo wrażliwy przez ostatnie wydarzenia w USA, gdy miliony obywateli wyszło na ulice aby protestować przeciwko nierównościom rasowym. Hasło "Black Lives Matter" obiegło cały świat, a jego początkiem była tragiczna śmierć George'a Floyd'a, do której doszło w wyniku brutalnej interwencji jednego z policjantów.