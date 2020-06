Rosja. 76 proc. wyborców popiera zmiany w konstytucji, które przedłużą rządy Władimira Putina

Według badań exit poll przeprowadzonych przez Rosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM) zdecydowana większość Rosjan opowiada się za wydłużeniem rządów Władimira Putina. Jak podaje Reuters, aż 76 proc. obywateli popiera zmiany w konstytucji. Przeciwnego zdania jest 23,6 proc. ankietowanych.

REKLAMA

Exit poll. 76 proc. Rosjan popiera zmiany konstytucji, które wydłużą kadencję prezydencką Władimira Putina

Referendum w sprawie zmian w konstytucji rozpoczęło się w czwartek 25 czerwca i potrwa tydzień. Badania exit poll przeprowadzone zostały z kolei w dniach od 25 do 28 czerwca i wzięło w nich udział ponad 163 tys. osób. Wyniki sondażu opublikowane zostały więc w trakcie głosowań. Zgodnie z ustawą w Rosji nie wolno publikować badań sondażowych na temat referendów na pięć dni przed datą głosowania i w tym samym dniu. Tegoroczne referendum zostało jednak uregulowane osobnym aktem prawnym, przez co dotychczasowe przepisy go nie obejmują.

Zobacz wideo Rosyjskie wojsko atakuje Finlandię. Film szkoleniowy z rozmachem

Jeśli Rosjanie zaaprobują wprowadzenie zmian w konstytucji, to prezydent Władimir Putin będzie mógł rządzić aż do 2036 roku. Po zakończeniu obecnej, czwartej kadencji (w 2024 roku) polityk będzie mógł ubiegać się o kolejne dwie kadencje prezydenckie. Jedna z nich wydłużona zostanie do sześciu lat.

Władimir Putin po raz pierwszy został prezydentem Rosji 31 grudnia 1999 roku. Później miał cztery lata przerwy w sprawowaniu tego urzędu. W latach 2008-2012 zastąpił go Dmitrij Miedwiediew, a sam Putin został wtedy premierem.