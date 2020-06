Nowa Kaledonia może odłączyć się od Francji. Nowa data drugiego referendum niepodległościowego

Nowa Kaledonia to francuskie terytorium zamorskie, znajdujące się na zachodnim Pacyfiku. Region nie po raz pierwszy zagłosuje za możliwością uniezależnienia się od Francji. Pierwsze referendum niepodległościowe odbyło się w 2018 r. Wówczas za pozostaniem w strukturach francuskiego państwa zagłosowało 56.6 proc. mieszkańców.

Referendum niepodległościowe w Nowej Kaledonii przełożone z powodu koronawirusa

Jak stwierdził rzecznik francuskiego rządu, opóźnienie referendum jest spowodowane „kryzysem zdrowotnym”. Datę nowego referendum wyznaczono na 4 października, pomimo tego, że jeszcze na początku czerwca, Parlament Nowej Kaledonii większością głosów zagłosował za późniejszą datą (25 października).

Po przeprowadzeniu poprzedniego referendum w 2018 r. prezydent Francji Emmanuel Macron nie krył swojego zadowolenia. Według niego, mieszkańcy Nowej Kaledonii „w sposób suwerenny i przy pełnym zrozumieniu tej kwestii wybrali Francję”.

Trzy szanse na niepodległość

Nowa Kaledonia znajduje się niedaleko australijskich wybrzeży. Francuskim terytorium zamorskim została w 1853 r. Terytorium zamieszkuje zaledwie 270 tys. osób. Większość z nich to rdzenni mieszkańcy wyspy, nazywani Kanakami. Pozostali mieszkańcy to potomkowie francuskich osadników (tzw. Caldoche) oraz Polinezyjczycy.

Pomiędzy Kanakami i francuskimi osadnikami przez wiele lat dochodziło do krwawych konfliktów, które zakończyły się dopiero w latach 80-tych, podpisaniem pod auspicjami francuskiego rządu porozumienia, nadającego wyspie większą autonomię. Umowa zakładała również, że Nowa Kaledonia do roku 2022 będzie mogła przeprowadzić trzy referenda niepodległościowe. Jeśli mieszkańcy nie opowiedzą się za oderwaniem od Francji w październiku, to zostanie im jeszcze jedna próba.