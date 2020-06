Andrzej Duda w Białym Domu. Nie było uściśnięcia dłoni. Donald Trump powitał go oklaskami

Polski prezydent podjechał pod Biały Dom limuzyną. Donald Trump powitał Andrzeja Dudę oklaskami - nie było uściśnięcia dłoni. Po powitaniu obaj przywódcy zniknęli za drzwiami Białego Domu - udali się na spotkanie, którego tematem ma być m.in. współpraca militarna i gospodarcza Polski i Stanów Zjednoczonych.

Później w Gabinecie Owalnym Donald Trump mówił: - Dziękuję za przybycie, to zaszczyt, ze prezydent Duda jest z nami. Nigdy nie mieliśmy lepszych relacji z Polską niż teraz. - Bardzo się cieszę, że mogę tu gościć polskiego prezydenta - dodał.

Jeszcze przed spotkaniem prezydent Andrzej Duda przypomniał, że to pierwsza wizyta zagranicznego gościa w Białym Domu od czasu kwarantanny wprowadzonej w związku z epidemią koronawirusa. Jednocześnie podkreślił, że prezydent Trump jest zainteresowany ideą współpracy w ramach Trójmorza. - Będziemy rozmawiali o współpracy energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym, o współpracy w dziedzinie telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, ale - co dla mnie ważne - będziemy rozmawiać także o współpracy w dziedzinie badań medycznych, a ściślej mówiąc w dziedzinie badań nad szczepionką przeciwko koronawirusowi - mówił Duda. Jak dodał, jego obecność w Białym Domu "wskazuje na wysoki poziom polsko-amerykańskich relacji". - Mogę tylko wyrazić satysfakcję, że to Polska została zaproszona jako pierwszy kraj, a tym samym zaproszona została i Europa - mówił.

W skład polskiej delegacji do Białego Domu wchodzą m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Ze strony amerykańskiej w rozmowach wezmą udział wiceprezydent Mike Pence, sekretarze stanu i obrony, a także doradca prezydenta USA Jared Kushner.

