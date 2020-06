Już po premierze książki Boltona. Ujawnia, co Trump sądzi o liderach Europy. "UE gorsza od Chin"

Pamiętniki Johna Boltona, byłego doradcy prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego, miały swoją premierę 23 czerwca. Zanim książka "The Room Where It Happened" ujrzała światło dzienne, wyciekały fragmenty dotyczące stosunku Trumpa do chińskich obozów dla Ujgurów czy "inwazji na Wenezuelę".

Biały Dom próbował zablokować publikację książki. Waszyngton utrzymuje, że wspomnienia Boltona to kłamstwa, a Donald Trump nazwał twórczość byłego współpracownika "czystą fikcją".

Bolton, który pełnił funkcję doradcy w latach 2018-2019, opisał też szeroko stosunek Donalda Trumpa do europejskich liderów. Ważniejsze fragmenty przytacza zarówno polskojęzyczne, jak i angielskojęzyczne, "Politico".

Bolton wspomina słowa Trumpa o Macronie. "Wszystko czego dotknie zamienia w gówno"

W krótkim podsumowaniu "Co Donald Trump naprawdę myśli o europejskich liderach", przytaczane są słowa Boltona z książki na temat prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Jak wynika z relacji byłego doradcy, Trump nie przepadał za Macronem, ale tolerował go, choć oskarżył np. o wycieki ich prywatnych rozmów. Mimo tego Trump miał stwierdzić w rozmowie z Boltonem: - Wszystko, czego [Macron] dotknie, zamienia się w gówno.

O obecnej szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen nie ma wzmianek (Bolton nie pełnił już swojej funkcji, gdy obejmowała stanowisko), są za to wspomnienia Boltona o niechęci Trumpa do Jean-Claude'a Junckera, jej poprzednika. Według Boltona Juncker był dla Trumpa "złośliwym facetem", który nienawidzi USA. Były doradca prezydenta USA przytacza też rzekome słowa Trumpa o Unii Europejskiej: - UE jest gorsza od Chin, tylko mniejsza.

Ulubieni przywódcy Trumpa? Johnson i Abe

John Bolton wspomina za to, że razem z Trumpem chciał pomóc Brytyjczykom, którzy mierzyli się z negocjacjami wokół brexitu. "Politico" nie odnotowuje ocen o ówczesnej premierce Wielkiej Brytanii Theresie May, możemy za to przeczytać więcej o jej następcy:

Bolton twierdzi też, że Boris Johnson jest obok Shinzo Abe, premiera Japonii, ulubionym przywódcą w świecie Trumpa.

W książce Boltona nie zabrakło postaci kanclerz Niemiec Angeli Merkel, którą Trump miał pocałować w oba policzki i oznajmić, że "kocha Angelę" - wszystko po tym, jak zakończyły się natowskie negocjacje ws. wydatków na obronność. Nie do końca w smak Trumpowi jest za to gazociąg Nord Stream 2, który też wielokrotnie otwarcie krytykował.