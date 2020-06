Organizacja broniąca praw człowieka potępia wizytę Dudy w USA. "Podła taktyka wyborcza"

We wtorek wieczorem Andrzej Duda wylatuje do Waszyngtonu, a w środę zostanie w Białym Domu przyjęty przez Donalda Trumpa. Rozmowy prezydentów mają dotyczyć kwestii bezpieczeństwa militarnego oraz energetycznego. Jednak wizyta odbywa się na kilka dni przed wyborami, w których Duda ubiega się o reelekcję i jest postrzegana przez pryzmat kampanii wyborczej. I właśnie przez słowa Dudy i polityków PiS w czasie kampanii jedna z amerykańskich organizacji broniących praw człowieka potępiła przyjęcie polskiego prezydenta w Białym Domu.

REKLAMA

Human Rights Campaign to organizacja, która od 40 lat zajmuje się walką o prawa osób LGBT+. W oficjalnym oświadczeniu, które opublikowała we wtorek, "potępia wizytę polskiego prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu przed niedzielnymi wyborami w Polsce".

"To podła, niebezpieczna taktyka wyborcza"

W oświadczeniu czytamy, że taka wizyta tuż przed wyborami to "jasna i jednoznaczna próba wsparcia retoryki wymierzonej przeciwko osobom LGBTQ w wyborach". Szef organizacji Alphonso David ocenił, że "zamiast pokazywać efektywne rozwiązania dla wyzwań stojących przed Polską, szczególnie w czasie pandemii COVID-19, Duda próbuje zachęcić swój twardy elektorat przez hasła anty-LGBTQ". David stwierdził:

To podła, oparta na manipulacji oraz niebezpieczna taktyka wyborcza, która zagraża życiu, wolności i godności osób LGBTQ w Polsce. Wspierają atakujące osoby LGBTQ hasła Dudy, prezydent Trump po raz kolejny pokazuje, że nie jest przyjacielem społeczności LGBTQ, ani w USA, ani za granicą. Wyciągniemy z tego konsekwencje w listopadzie (gdy to Trump będzie ubiegał się o reelekcję - red.).

Organizacja krytykuje polskiego prezydenta za dehumanizację osób LGBT+ i "absurdalną deklarację, że prawa LGBTQ są 'ideologią' bardziej szkodliwą od komunizmu", a także za sprzeciw wobec równości małżeńskiej i edukacji seksualnej (w tym dot. spraw LGBT+).

Zobacz wideo Politycy PiS uderzają w LGBT. Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje

Szef komisji w Izbie Reprezentantów apeluje o odwołanie wizyty Dudy

Przeciwko wizycie Andrzeja Dudy protestował także Eliot L. Engel, szef Komisji Spraw Zagranicznych w Izbie Reprezentantów. Wezwał on prezydenta Trumpa do odwołania wizyty.

Engel pismo zaczyna od stwierdzenia, że wizyta Dudy to kolejny przykład, że Donald Trump jest "zauroczony przywódcami, którzy wykazali tendencje autokratyczne". Zaznacza przy tym, że choć Polska pozostaje niezwykle ważnym sojusznikiem USA, to prezydent Duda oraz Prawo i Sprawiedliwość "osłabili wymiar sprawiedliwości". Zwraca też uwagę na "przerażające, homofobiczne, skierowane przeciwko LGBT, stereotypy i politykę, które są sprzeczne z prawami człowieka i wartościami, do których powinna dążyć Ameryka" w kampanii Dudy.