Białoruś. Fala protestów i aresztowań. "Ludzie wychodzą nie za kogoś, a przeciwko Łukaszence"

Aresztowania protestujących, dziennikarzy oraz jednego z kandydatów na prezydenta - to wydarzenia ostatnich dni na Białorusi. Na sierpień zaplanowane są wybory prezydenckie, a do piątku można było zbierać podpisy poparcia dla kandydatów. Jeden z nich został aresztowany, co wywołało protesty. Demonstracje odbywają się nie tylko w Mińsku, ale też w mniejszych miastach.

REKLAMA

4 Fot. STR / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA