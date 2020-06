Rzym. Wstrząsające odkrycie w jednym z mieszkań. Ciało Polki, dookoła ślady krwi

55-letnia Polka była zatrudniona w Rzymie od dwóch lat jako opiekunka starszego mężczyzny. Jak donosi Il Messaggero, przez jakiś czas przebywał on jednak w szpitalu i nie miał z nią kontaktu.

Rzym. Podopieczny odkrył w mieszkaniu zwłoki 55-letniej Polki

Po tym, jak został wypisany do domu, senior próbował dostać się do swojego mieszkania przy ulicy via Gregorio VII, którym powinna się była opiekować Polka, jednak bezskutecznie. Udało mu się to jednak m.in. z pomocą zięcia. W lokalu mężczyzna natknął się na zwłoki opiekunki.

Wezwana na miejsce policja ujawniła ślady krwi, m.in. na podłodze sypialni i salonu. W mieszkaniu znajdowały się również butelki po alkoholu. Zdaniem pracujących na miejscu śledczych śmierć Polki nastąpiła kilka dni wcześniej i nic nie wskazuje na to, by miały się do niej przyczynić osoby trzecie.

Wnioski te ma potwierdzić jeszcze sekcja zwłok 55-latki. Dochodzenie w sprawie prowadzi lokalna policja z Aurelio.