Białoruscy obrońcy praw człowieka napisali, że "realną podstawą prześladowania kryminalnego Wiktara Babaryki i członków jego grupy inicjatywnej są polityczne motywy, by wycofał się z działalności publicznej i zrezygnował z kandydowania w wyborach ". Białoruski Komitet Helsiński, Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy i osiem innych organizacji zaapelowały do władz o wypuszczenie Babaryki na wolność.

Gazeta "Nasza Niwa" poinformowała, że również Unia Europejska wezwała białoruskie władze do wypuszczenia na wolność Wiktara Babaryki i przestrzegania praw człowieka. W białoruskim internecie trwa akcja zbierania podpisów pod petycją wzywająca do wypuszczenia bankiera na wolność. Do godzin południowych podpisało się pod nią 100 tysięcy ludzi.

Zatrzymanie Wiktara Babaryki

Babaryka, który startuje w wyborach prezydenckich na Białorusi, został zatrzymany, gdy chciał złożyć podpisy poparcia pod jego kandydaturą. Na wieść o zatrzymaniu kandydata opozycji Białorusini zaczęli gromadzić się na chodnikach przy centralnym Prospekcie Niepodległości i przylegających do niego ulicach.

- Potrzebne nam są zmiany. Postanowiłam wesprzeć protestujących. Mieszkam tu niedaleko, z moich okien słychać klaszczących ludzi i trąbiących kierowców. Dlatego przyszłam na akcję protestu - mówiła młoda mieszkanka Mińska. Na ulicach białoruskiej stolicy pojawili się milicjanci, którzy wzywali zebranych do rozejścia się oraz milicyjne samochody. Do północy czasu lokalnego funkcjonariusze nie interweniowali.