Szef komisji w Izbie Reprezentantów apeluje do Trumpa o odwołanie wizyty Dudy. "Promuje homofobiczne stereotypy"

Na ostatniej prostej kampanii prezydenckiej przed I turą wyborów Andrzej Duda poleci do Stanów Zjednoczonych, by spotkać się z Donaldem Trumpem. Rozmowy głów państw zaplanowano na 24 czerwca, polski prezydent będzie pierwszym zagranicznym przywódcą, który odwiedzi Biały Dom po wybuchu pandemii.

Stanowczy sprzeciw wobec wizyty prezydenta Dudy w Waszyngtonie wyraził Eliot L. Engel, szef Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. Na stronach kierowanego przez niego gremium pojawił się otwarty apel do Trumpa, by odwołał zaproszenie dla Andrzeja Dudy.

Kongresmen chce odwołania wizyty Dudy w USA. "Promuje przerażające stereotypy"

Engel krótkie pismo zaczyna od stwierdzenia, że wizyta Dudy to kolejny przykład na to, że Donald Trump jest "zauroczony przywódcami, którzy wykazali tendencje autokratyczne". Zaznacza przy tym, że choć Polska pozostaje niezwykle ważnym sojusznikiem USA, to prezydent Duda oraz Prawo i Sprawiedliwość "osłabili wymiar sprawiedliwości".

Dalej Engel wylicza działania PiS i Dudy:

Umieścili lojalnych partii ludzi na wpływowych pozycjach w armii, sabotują działania niezależnych mediów. Ponadto prezydent Duda i jego partia promują przerażające, homofobiczne, skierowane przeciwko LGBT, stereotypy i politykę, które są sprzeczne z prawami człowieka i wartościami, do których powinna dążyć Ameryka.

Na koniec kongresmen podsumowuje, że taka wizyta przed wyborami prezydenckimi w Polsce jest "niestosowna", dlatego też apeluje, by Trump odwołał zaproszenie "niezwłocznie".

Engel już w przeszłości pisał podobne listy i wystosowywał apele związane z Polską. W czerwcu 2019 roku wraz z innymi kongresmenami apelował, by Trump wykorzystał swoje dobre relacje z Dudą i wywarł na niego wpływ w sprawie praworządności w Polsce.

