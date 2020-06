Facebook usunął spoty wyborcze Donalda Trumpa. Powód? Miały nawiązywać do nazizmu

Komunikat w sprawie spotu Donalda Trumpa Facebook zamieścił w czwartek. "Usunęliśmy te posty i reklamy za naruszenie naszych zasad dotyczących zorganizowanej nienawiści" - poinformowano w oświadczeniu.

REKLAMA

Facebook usunął spoty Donalda Trumpa

Dalej sprecyzowano, że chodzi o zakazane symbole, służące do "identyfikowania więźniów politycznych". Jak podaje CNBC, chodzi m.in. o reklamy, w których pojawił się odwrócony czerwony trójkąt, używany w nazistowskich Niemczech właśnie do oznaczania więźniów politycznych.

Zobacz wideo Nowy Jork ma swojego bohatera walki z koronawirusem. A jak wypada Donald Trump? USA w centrum pandemii

Jedna z reklam miała być skierowana do mieszkańców Teksasu i mogła dotrzeć do ponad miliona użytkowników Facebooka. Tim Murtaugh, dyrektor ds. komunikacji kampanii Trumpa, argumentował, że czerwony trójkąt to symbol używany przez Antifę. - Zwracamy uwagę, że Facebook ciągle używa emotikony z odwróconym czerwonym trójkątem, który wygląda dokładnie tak samo, więc ciekawe, że skupili się tylko na tej reklamie - wskazuje współpracownik prezydenta USA w komentarzu udzielonym CNN.