Benedykt XVI opuścił Watykan i poleciał do Niemiec na spotkanie z 96-letnim bratem. "Być może ostatnie"

W czwartek emerytowany papież Joseph Ratzinger opuścił Watykan i poleciał samolotem do Niemiec, by odwiedzić swojego starszego o trzy lata brata Georga Ratzingera w bawarskim mieście Ratyzbona - podaje Deutsche Welle.

Benedykt XVI z wizytą w Niemczech po raz pierwszy od 2011 roku. Jej powodem stan brata

Benedykt XVI zjawił się z wizytą w Niemczech po raz pierwszy od 2011 roku, gdy był papieżem. Wylądował na lotnisku w Monachium razem z lekarzem, osobistą asystentką, pielęgniarką i zastępcą dowódcy korpusu żandarmerii woskowej służącej za siły bezpieczeństwa Watykanu.

Jak wskazano, powodem wizyty jest pogarszający się stan zdrowia jego 96-letniego brata, który również jest kapłanem (przez trzydzieści lat kierował katedralnym chórem Regensburger Domsplatzen). - Być może po raz ostatni dwaj bracia, Georg i Joseph Ratzinger, spotkali się na tym świecie - powiedział cytowany przez agencję CNA rzecznik diecezji, Regensburg Clemens Neck.

Władze Watykanu przekazały, że Joseph Ratzinger pozostanie w Niemczech "tak długo, jak to będzie konieczne". - Życzę papieżowi Benedyktowi XVI udanego pobytu w Niemczech i pokoju niezbędnego do prywatnej opieki nad swoim bratem - powiedział w oświadczeniu Georg Bätzing, szef Konferencji Episkopatu Niemiec. - Cieszymy się, że wrócił do ojczyzny, chociaż okazja do jego przyjazdu jest smutna - dodał.

Niemieckie media podają, że emerytowany papież od jakiegoś czasu również ma problemy zdrowotne. Nie zaplanowano żadnych wystąpień publicznych.