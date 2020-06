Ambasador USA przy NATO o częściowym wycofaniu wojsk z Niemiec: Planowanie jeszcze się nie zaczęło

W ubiegłym tygodniu dziennik "The Wall Street Journal" poinformował, że zgodnie z decyzją prezydenta Donalda Trumpa Stany Zjednoczone zredukują liczebność swoich sił w Niemczech z obecnych 34,5 do 25 tysięcy. Do tego samego poziomu ma tez zostać zmniejszony górny limit liczebności żołnierzy amerykańskich, który obecnie wynosi 52 tysiące.

W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego Trump potwierdził te doniesienia. Jako powód podał zbyt niskie wydatki obronne Niemiec oraz niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych relacje handlowe. Polityk stwierdził, że Niemcy od dawna nie wywiązują się z przyjętego w ramach NATO zobowiązania przeznaczenia 2 proc. PKB na obronność. Wskazał też na współpracę Berlina z Moskwą przy budowie gazociągu Nordstream 2.

Amerykańska ambasador przy NATO Kay Bailey Hutchison poinformowała we wtorek w trakcie wideokonferencji prasowej, że sprawa jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie.

- Wiemy, że prezydent powiedział wczoraj, iż będzie wycofanie z Niemiec. Z tego, co wiemy, polecił dowódcom analizę struktury naszych wojsk w Europie i znalezienie najlepszego sposobu odstraszania oraz obrony całej Europy. Wydaje mi się, że wiemy tyle. Żadne wojskowe planowanie jeszcze się nie zaczęło - powiedziała ambasador.

Stany Zjednoczone wycofują kilka tysięcy żołnierzy z Niemiec

Szczegółów nie znają też niemieckie władze. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas mówił we wtorek w Warszawie, że Berlin nie otrzymał jeszcze informacji z Waszyngtonu. Tydzień temu prezydent Donald Trump poinformował już o sprawie sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył w Brukseli, że amerykańska obecność w Europie jest ważna nie tylko dla krajów regionu. - To nie tylko ochrona kontynentu, ale także rozciąganie władzy USA poza Europą. Na przykład dowództwo wojsk na Afrykę znajduje się nie w Afryce, ale w Stuttgarcie. Dowództwo 6. Floty, która patroluje południe Afryki, znajduje się we Włoszech - dodał Stoltenberg.

Część polskich publicystów spekulowała, że wycofywani z Niemiec żołnierze mogliby trafić do Polski. Kay Bailey Hutchinson nie chciała odpowiedzieć na pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że część wycofywanych żołnierzy mogłaby znaleźć się w naszym kraju.