Spór na granicy chińsko-indyjskiej. Nie żyje trzech żołnierzy z Indii

Do śmierci trzech żołnierzy z Indii doszło w wyniku starcia w dolinie Galwan, na granicy chińsko-indyjskiej. Armia indyjska poinformowała w oświadczeniu, że strona chińska również odniosła straty w ludziach, a przedstawiciele Indii i Chin zaaranżowali spotkanie, które ma doprowadzić do deeskalacji konfliktu. Strona indyjska twierdzi, że wśród nieżyjących żołnierzy Indii jest oficer. Nie podała jednak żadnych informacji dotyczących liczby zabitych Chińczyków - podaje CNN.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian powiedział, że w poniedziałek 15 czerwca armia indyjska przekroczyła granicę z Chinami, przyczyniając się do zaostrzenia konfliktu.

- Wojska indyjskie poważnie naruszyły nasz konsensus i dwukrotnie przekroczyły granicę w związku z nielegalnymi działaniami oraz sprowokowały i zaatakowały chiński personel, co doprowadziło do poważnego fizycznego konfliktu między obiema stronami - mówił Zhao Lijian, którego słowa cytuje portal The Times of India.

Konflikt o chińsko-indyjską granicę

W ciągu ostatnich dwóch tygodni napięcie między Chinami a Indiami wyraźnie wzrosło, a na sporne terytorium skierowano tysiące dodatkowych żołnierzy. Trwający konflikt dotyczy tzw. linii aktualnej kontroli (określanej także mianem LAC, od angielskich słów Line of Actual Control), której przebieg ustalono na zakończenie wojny chińsko-indyjskiej w 1962 roku. Granica ta przebiega między Aksai Chin a indyjskim stanem Dżammu i Kaszmir. Między stronami konfliktu nie ma jednak zgody co do tego, które ziemie należą do którego państwa. Społeczność międzynarodowa przygląda się sytuacji na granicy chińsko-indyjskiej z niepokojem, m.in. dlatego, że oba państwa są w posiadaniu broni nuklearnej.