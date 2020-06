Wybuch cysterny w Chinach. Nie żyje co najmniej 19 osób, prawie 200 jest rannych [WIDEO]

W sobotę po południu doszło do wybuchu cysterny niedaleko miasta Wenling we wschodniej części Chin. W wyniku tragedii zginęło co najmniej 19 osób. Wypadek nagrały kamery przejeżdżających w pobliżu samochodów.

